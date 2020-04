Roberto Carlos e como um conflito com um treinador lhe mudou a carreira

Roberto Carlos festeja esta sexta-feira o seu 47.º aniversário. Aquele que muitos consideram como o melhor lateral esquerdo teve uma carreira recheada de sucessos ao serviço do Real Madrid - jogou durante 11 temporadas - e também da seleção brasileira, mas foi o ano que passou no Inter que possivelmente lhe transformou a carreira.





Já depois de ter pendurado as chuteiras, o antigo internacional brasileiro, o jogador estrangeiro que soma mais partidas com a camisola merengue, recordou como a época 1995/96 foi fundamental para assinar pelo Real Madrid.Roberto Carlos chegou ao clube italiano, então orientado por Massimo Moratti, no entanto os maus resultados afastaram o treinador do lugar e foi Roy Hodgson quem assumiu o comando. E o jovem futebolista brasileiro, que tinha dado nas vistas nos primeiros jogos com a camisola do Inter, perdeu espaço na equipa."Hodgson destruiu-me, obrigou-me a jogar no meio campo. Não é que tivéssemos uma má relação ou problema um com o outro, mas a verdade é que Hodgson não entendia muito bem de futebol", afirmou Roberto Carlos em entrevista ao 'PlanetFootball' em 2017.Hodgson considerava Roberto Carlos muito 'indisciplinado' para jogar como lateral, uma opinião que o levou a colocar Felipe Centofanti no lugar do brasileiro, tendo depois ido buscar Alessandro Pistone.Roberto Carlos, recorda, estava pronto a deixar o clube italiano e foi pedir para seguir outro caminho: "Falei com Moratti e pedi que me deixasse sair." Foi quando apareceu Fabio Capello e o levou para a Espanha: "Fui para Madrid por ele, é o treinador mais importante da minha vida", admitiu.