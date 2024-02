Rochinha assina pelo Kasimpasa

Rochinha vai jogar na Turquia até ao final da época. Segundoapurou o jogador, que rescindiu com o Sporting no últimos dia do mercado de inverno, assinou com o Kasimpasa, atual 6.º classificado na Liga turca.Recorde-se que o extremo, de 28 anos, chegou a Alvalade em 2022 proveniente do V. Guimarães.