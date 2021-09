Roderick Miranda vai jogar na Austrália esta temporada. O central português, de 30 anos, está prestes a assinar um contrato de duas temporadas com o Melbourne Victory. A oficialização da transferência aguarda apenas que o jogador receba o necessário visto de trabalho das entidades governamentais do país.





O defesa abraça assim uma nova aventura no estrangeiro na sua carreira, depois de na época transata ter representado o Gaziantep, da Turquia. Roderick, jogador formado no Benfica, já vestiu também, em Portugal, as camisolas do Rio Ave e do Famalicão. Além fronteiras o central jogou anteriormente no Servette (Suíça), Deportivo (Espanha), Wolverhampton (Inglaterra) e Olympiacos (Grécia), além do emblema turco já referenciado.