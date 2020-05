Rodrigo Tello: «Cristiano Ronaldo faz-me lembrar Michael Jordan»

Rodrigo Tello esteve no Sporting entre 2000 e 2007, tendo coincidido com Cristiano Ronaldo e o chileno não tem dúvidas em apontar o talento de CR7. "Tive a oportunidade de ser companheiro de um jogador tão potente quanto ele. A mentalidade do Cristiano era totalmente diferente da de um miúdo de 17 anos. Jogávamos matraquilhos, era o melhor, jogávamos bilhar, era o melhor, íamos fazer pesos e ele era o que fazia mais. Faz-me lembrar o [Michael] Jordan, competitivo em tudo. Fazia treinos personalizados, até no dia de jogo", recorda o ex-internacional chileno no programa 'PrensaFutbol'.





Além disso, Tello lembrou quando recebeu de forma surpreendente uma camisola da Juventus autografada pelo avançado luso, de 35 anos. "Tinha uma boa relação com o Cristiano Ronaldo. Quando fiz anos, a minha esposa fez-me uma surpresa e ofereceu-me uma camisola da Juventus autografada pelo Ronaldo. Não faço ideia como ela conseguiu isso", confessou.