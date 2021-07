Roma empata com Sevilha em particular no Algarve

Roma e Sevilha estiveram frente-a-frente esta tarde a disputar um jogo particular no Estádio do Algarve, que acabou com uma igualdade a zero.





A equipa treinada por José Mourinho somou novo empate nos jogos de preparação depois do 1-1 frente ao FC Porto.O jogo ficou marcado pela expulsão de Gudelj aos 66 minutos.A Roma continua a estagiar em Portugal e a 4 de agosto defronta o Belenenses SAD.