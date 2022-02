Roman Abramovich proibido de viver na Grã-Bretanha por estar associado ao regime de Putin

Roman Abramovich, dono do Chelsea, foi proibido, segundo o 'The Sun', de viver na Grã-Bretanha por alegadamente ter ligações ao regime russo de Vladimir Putin, que esta quinta-feira ordenou a invasão à Ucrânia.Abramovich, nascido em Saratov na Rússia, é proprietário de uma mansão avaliada em cerca de 150 milhões de euros perto do Palácio de Kensington, e terá usado passaporte israelita, uma das suas muitas nacionalidades, para entrar recentemente no país.O empresário já negou ser próximo ao Kremlin ou ter feito algo que seja merecedor de sanções.Liz Truss, Ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, não confirmou se Abramovich será um dos alvos dessas sanções, mas sugeriu que a lista... é vasta. "Temos uma lista longa daqueles que são cúmplices das ações do líder russo. Se rejeitarem retirar as tropas, vamos continuar com estes castigos", explicou.