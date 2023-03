Romário Baldé mantém-se na Ásia e reforça chineses do Nantong Zhiyun

O Nantong Zhiyun anunciou a contratação do luso-guineense Romário Baldé, jogador formado no Benfica. O avançado, de 26 anos, mantém-se na Ásia e vai ser orientado pelo técnico português David Patrício, na equipa que terminou o último campeonato da 2ª Divisão chinesa no 3º posto.Baldé alinhava até agora no Ratchaburi, da Tailândia, depois de ter passado, em Portugal, por Leixões, Gil Vicente, Académica, Benfica B e Tondela.David Patrício, de 38 anos, está no clube desde 2019 e vai desempenhar o cargo de treinador principal pela primeira vez.