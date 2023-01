Roménia: Danny Henriques no Univ. Craiova

O central português Danny Henriques foi apresentado como reforço do Universidade Craiova. No início do mês, o defesa de 25 anos tinha rescindido com a B SAD e assinou agora pelo atual 10º classificado da liga romena, por época e meia com outra de opção.No clube irá encontrar André Duarte, recrutado no verão ao Estrela da Amadora.