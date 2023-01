Roménia: Universitatea Cluj contrata ex-Benfica José Gomes

O Universitatea Cluj, emblema que figura no 14º lugar da liga da Roménia, contratou ex-Benfica José Gomes, por empréstimo, com a possibilidade de contar com o jogador a título definitivo.O campeão da Europa sub-17 por Portugal atuava nos italianos do Seregno, depois de na última temporada ter começado nos búlgaros do Cherno More, orientados por Iliev.No Universitatea Cluj, o jogador que cumpriu cinco partidas oficiais pela equipa principal do Benfica vai encontrar o luso-cabo-verdiano Ely Fernandes.