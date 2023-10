Romero de olho na Libertadores: «Tenho uma fé cega em como vamos vencer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Boca Juniors e Fluminense decidem no dia 4 de novembro quem ficará com a Taça Libertadores. Até lá, tempo para dar voz aos principais protagonistas desse duelo e para perspetivar aquilo a que poderemos assistir no Rio de Janeiro, palco da decisão.

Para o experiente Sergio Romero, guarda-redes da turma argentina, confiança é palavra de ordem: "Confio e tenho uma fé cega de que as coisas vão correr bem para nós e que vamos vencer. E quando tenho esta confiança e tranquilidade, já fico feliz."

"Vamos entrar em campo com o mesmo objetivo de sempre, que é dar ao povo do Boca o sétimo título. É o que todos querem há muito tempo", rematou.