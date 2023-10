Ronald de Boer e a crise no Ajax: «Não se pode fazer chocolate com m***»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Ajax vive momentos delicados. É o antepenúltimo classificado da Eredivisie e muitos garantem que não será fácil para o emblema de Amesterdão sair desta crise desportiva e institucional.

Ronald de Boer é uma das figuras históricas do clube e foi direto na hora de assumir o problema, aos microfones de um podcast do 'Voetbal International': "Estou realmente preocupado, não sei onde isto vai parar. Pode parecer duro, mas não se pode fazer chocolate com merda. Nunca vi nada assim."

"Não tenho nada contra os miúdos que chegaram, que não são os únicos culpados pelo que está a acontecer. Estão felizes por alinhar no Ajax, mas não é possível trazer tantos jogadores de segunda linha e pensar que vão render a um nível superior. Todos pensavam que íamos jogar contra o Bayern e o PSG durante os próximos vinte anos. Mas isso desvaneceu-se e é muito doloroso."