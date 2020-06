Ronaldinho em prisão domiciliária em hotel de luxo: «Fazem-nos tudo para estarmos bem»

Ronaldinho continua a cumprir prisão domiciliária no luxuoso Hotel Palmaroga, no centro histórico de Assunção, a capital do Paraguai, propriedade do grupo... Barcelona. Em entrevista ao 'Mundo Deportivo', o antigo craque brasileiro sublinhou a curiosidade e a ligação afetiva que o mantém ligado à cidade e ao clube blaugrana.





"Definitivamente, Barcelona e eu estamos unidos para sempre. Sempre será a minha segunda cidade, é o clube mais incrível e os adeptos vivem no meu coração", afirmou agradecendo as muitas mensagens de apoio que lhe chegaram dos catalães depois de ter sido detido com o irmão, Roberto Assis, por terem apresentado um passaporte falso numa deslocação ao Paraguai.No hotel, diz, tem um "tratamento excelente". "Temos tudo bem organizado, estamos muito tranquilos e fazem-nos qualquer coisa para passarmos o tempo da forma mais tranquila possível. Têm sido 60 longos dias. As pessoas agora, nas suas casa, devem imaginar o que é não poder fazer o que estamos habituados. Acho que vai ser algo que vai ficar sempre em nós depois desta experiência tão complicada", concluiu.