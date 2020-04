Ronaldinho fez pedido especial e hotel onde cumpre prisão domiciliária concedeu

Ronaldinho Gaúcho deixou a prisão de alta segurança para cumprir prisão domiciliária num hotel no Paraguai. Mas apesar de o antigo internacional brasileiro estar proibido de sair das instalações do hotel, Ronaldinho tem acesso a 'luxos' a que poucos têm.





Depois de 32 dias de clausura, Ronaldinho e o irmão Roberto Assis pagaram 1,4 milhões de euros de fiança, estando agora em prisão domiciliária, à espera que o processo se resolva, mas estão autorizados a receber visitas - devido ao coronavírus a mãe e os amigos. tem feito muitas vídeochamadas - e a desfrutar de todas as comodidades que o hotel oferece, entre as quais a piscina e o ginásio.E há falta de qualquer coisa, basta pedir. Segundo revela o gerente do hotel, Ronaldinho pediu que lhe arranjassem uma bola de futebol e um espaço em que pudesse jogar - visto que o hotel não tem qualquer campo.Pedido feito, pedido concedido. E segundo o responsável pelo hotel, Ronaldinho mantém o sorisso, a boa disposição e sempre que pode vai para uma sala dar toques de bola.Esta semana, o antigo internacional brasileiro surpreendeu tudo e todos aos aparecer num direto da banda 'Revelação'.