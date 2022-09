Ronaldinho: «Messi melhor de sempre? Não gosto de comparar»

Ronaldinho jogou com Lionel Messi no início de carreira do argentino no Barcelona. O 'bruxo' foi instado a dizer se o atual jogador do Paris Saint-Germain é o melhor futebolista de sempre e respondeu desta forma."É difícil dizer, existem tantos outros grandes jogadores. Não gosto de comparar. Tens Maradona, Pelé, há tantos... Cada um deles foi o melhor no seu tempo", frisou em declarações à Eleven Sports da Bélgica.O antigo 10 dos catalães mostra-se feliz pela nova vida da equipa da Catalunha com Xavi. "O Barcelona tem um grande treinador e jogadores fantásticos, alguns recém-chegados. Também tem jogadores jovens muito talentosos. Tem tudo para voltar ao topo", frisou Ronaldinho.