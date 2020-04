«Ronaldinho nunca treinava à segunda-feira: voava para Cancún à sexta e voltava terça»

Por onde passou ao longo da sua carreira, Ronaldinho fez... histórias. O agora antigo jogador brasileiro - que esta semana deixou a prisão em que se encontrava detido no Paraguai por ter apresentado um passaporte falso para cumprir pena em prisão domiciliária num hotel - passou pelo Querétaro, no México, em 2011, na fase final da sua carreira e também aí era uma lenda. Assim o recorda Patricio Rubio, jogador do Everton chileno.





"Jogávamos sempre às sextas-feiras em casa, porque no México cada equipa tem o seu próprio calendário durante a competição. Quando terminava o jogo, Ronaldinho apanhava um avião particular e ia para Cancun ou Playa del Carmen. Regressava na terça-feira e nunca o vi treinar a uma segunda-feira. Era um craque", afirmou à televisão mexicana.Recorde-se que Ronaldinho deixou de jogar de forma profissional em 2015 e anunciou a sua retirada definitiva em 2018.Ronaldinho e o irmão, Assis, estão no Paraguai desde 4 de março, quando participariam de eventos promovidos pela empresária Dalia López. Depois de apresentarem documentos falsos na chegada ao país e foram presos em 6 de março.