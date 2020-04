Ronaldinho perdeu um jogo contra um ladrão e um homicida

Ronaldinho continua detido numa prisão de alta segurança em Asunción, no Paraguai, enquanto as autoridades locais investigam os possíveis crimes levados a cabo pelo antigo futebolista com a colaboração ativa do seu irmão, Roberto Assis.





Os jogos enquanto recluso têm sido notícia e voltaram a sê-lo, segundo noticiou o 'Sport'. Desta feita, o campeão do Mundo pelo Brasil em 2002 acabou mesmo por perder ante um... ladrão e um homicida. O último domingo foi dia de um torneio de futebol-ténis, jogo conhecido também como futnet, que consistem jogar num campo de ténis mas com uma bola de futebol, sem recurso aos braços ou a qualquer raquete.Yoni David Martínez que cumpre 10 anos por roubo e Edgar Ramón Otazú, a meio de uma pena de 18 anos de prisão por assassinato, formaram uma dupla e levaram a melhor sobre Ronaldinho que é um seguidor do desporto em causa.