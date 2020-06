Ronaldinho pode voltar ao futebol para jogar no Gimnasia de Maradona

Pode ser a 'bomba' do ano. Ronaldinho Gaúcho, atualmente com 40 anos, pode estar de volta ao futebol. E, melhor ainda, pode juntar-se a Diego Armando Maradona na equipa argentina do Gimnasia, treinada por El Pibe.





A notícia é avançada por um jornal argentino, o 'El Dia', segundo o qual Maradona quer Ronaldinho na sua equipa. O brasileiro, que ao que parece estaria a ponderar um eventual regresso, não foi oficialmente contactado, até porque encontra-se detido no Paraguai. Mas quando se livrar do processo onde se viu envolvido - juntamente com o irmão - o clube conta falar com ele, diz 'El Dia'.Ronaldinho está em prisão domiciliária em Assunção, no Hotel Palmaroga. A pandemia travou o avanço do processo judicial.O antigo craque brasileiro, que acumulou passagens pelo PSG, Barcelona e Milan, esteve muito perto de assinar com o Gimnasia em 2016. Chegou a ter um contrato nas mãos, em que lhe ofereciam 1.5 milhões de dólares por ano, mas acabou por não assinar.