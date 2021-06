«Ronaldo devia abandonar Itália e deixar-me em paz!»: Mourinho bem humorado lembra números do craque

Enquanto não arranca o trabalho na Roma, Mourinho dedica algum tempo dos seus dias ao Euro'2020, com a análise às seleções participantes, incluindo a portuguesa e a sua principal estrela, Cristiano Ronaldo.





"Na equipa portuguesa o problema não é quando o Cristiano lá está, o problema é quando ele partir. Neste momento o líder está lá, o homem principal, o tipo que atrai todas as atenções. A diferença de status é tão grande que penso que não há um único jogador da equipa de Portugal a pensar que as coisas deviam ser de outra forma. Eles sentem-se protegidos por esta aura que rodeia o Cristiano e isso é bom para a equipa", disse ao 'The Sun'.Mas sobre Ronaldo não se ficou por aqui e em entrevista ao'TalkSPORT', referiu em tom bem humorado: "Ele devia abandonar a Itália agora e deixar-me em paz!".O treinador português lembrou que CR7 continua a fazer a diferença apesar da idade. "Toda a gente diz, e eu digo o mesmo, ele não tem mais 25 anos. Tem 36 anos. Não marca 50 golos, mas quantos marcou? 35. Os números falam por si."