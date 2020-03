Ronaldo e Eusébio na "batalha dos melhores da história"

Depois de ter estado envolvido na luta pelo 'título' de melhor driblador da história - ficou-se pelos quartos-de-final -, Cristiano Ronaldo foi este domingo colocado na chamada "batalha GOAT (batalha do melhor da história)", numa corrida particular na qual entra também Eusébio. A iniciativa, promovida pela 'Marca', será definida com os votos dos leitores, que irão definir quem vence cada eliminatória antes da partida decisiva, de onde sairá o melhor de sempre.





Nos 'oitavos', Ronaldo terá pela frente Maldini, ao passo que Eusébio defrontará Alfredo Di Stéfano. Quanto a Messi, por exemplo, defrontará Puskas. Não sabemos ao certo como foram feitas as colocações dos jogadores no quadro, mas a verdade é que está tudo desenhado para haver um duelo Cristiano Ronaldo-Leo Messi na final. Será mesmo assim?As votações podem ser feitas aqui