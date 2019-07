Ronaldo entre United ou Real: «Sinto mais saudades de Madrid...»

Cristiano Ronaldo foi distinguido, esta segunda-feira, com o prémio 'Lenda' pelo jornal espanhol 'Marca', distinção que pretende enaltecer carreira do craque português, juntando-se a futebolistas como Pelé, Leo Messi e Maradona. Agora, é a vez de o craque português juntar o nome a esse leque restrito.





"Este troféu vai estar num sítio muito bonito no meu museu. Madrid é especial, viajo muito, mas há poucas cidades como esta. Muito deste prémio é pelo que fiz aqui, no Real Madrid. É um troféu espanhol e deixa-me muito honrado. É um orgulho enorme para mim. Espero voltar cá", revelou Cristiano Ronaldo, após ter recebido a distinção no Teatro Reina Victoria de Madrid, pelas mãos de Juan Ignacio Gallardo, diretor da 'Marca'.Depois de ter representado o Manchester United durante seis anos (2003-2009), tendo saído posteriormente para o Real Madrid, onde permaneceu durante nove (2009-2018), o craque português - que representa a Juventus - revelou entre qual dos dois emblemas sente mais saudades."Entre Manchester United e Real Madrid, sinto mais saudades de Madrid. Até porque foi aqui que passei mais tempo. Tive aqui nove anos da minha vida, foi aqui também que os meus filhos cresceram e onde conheci a minha namorada, por isso, escolho Madrid", revelou o craque português."Não, nunca pensei. Foi quase com a tua idade, com 11 anos, que deixei os meus pais na Madeira e fui para Lisboa. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Quando saí para Lisboa, deixei a minha família, para representar uma das melhores equipas do Portugal. Em Portugal, Sporting, Benfica e FC Porto são as melhores. Penso que só aos 19 anos é que comecei a pensar nisso"."Possivelmente foi o melhor troféu da minha carreira. Também já tinha vencido a Champions, que é o melhor título a nível de clubes, mas não é igual a ganhar um troféu por Sporting, Real Madrid ou Manchester United. É muito difícil voltar a ganhar um troféu assim na minha vida, por isso, sim"."Não sei. Vamos tentar, como sempre. Todos queram ganhar, Real Madrid e Barcelona reforçaram-se muito bem mas nós também queremos vencer. Oxalá que seja este ano", revelou.