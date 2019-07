Ronaldo fala sobre Neymar e revela preocupação com futuro do brasileiro

Neymar tem sido um dos protagonistas deste verão, mais uma vez, com vários rumores que apontam para a saída do craque brasileiro do PSG, e também Cristiano Ronaldo já abordou o assunto.O internacional português acredita que Neymar não vai deixar o campeão francês, desejando ao brasileiro que continue a mostrar o seu futebol, sem lesões a atormentá-lo."Neymar é um ótimo jogador, dou-me muito bem com ele. Recentemente gravámos juntos. Diz-se muitas coisas sobre ele ir para Madrid, Barcelona, Juventus... É o trabalho da imprensa, mas acho que ele vai ficar em Paris. Caso isso não aconteça, que encontre um lugar onde possa ser feliz e onde mostrar o seu futebol, ele tem muito para mostrar. E oxalá não tenha lesões, como tem acontecido, ele deve preocupar-se com isso. Eu preocupo-me porque gosto de o ver jogar. Independentemente de onde ele jogue, cuide-se e não tenha lesões, é o que lhe desejo", afirmou Ronaldo em entrevista ao jornal 'Marca', que o distinguiu na segunda-feira com o prémio Leyenda.