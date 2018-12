Ronaldo foi o melhor marcador do Real Madrid em 2018 apesar de ter saído a meio do ano

Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria Golo 'relâmpago' de Cristiano Ronaldo à Sampdoria

Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid no final da temporada mas apesar da mudança para a Juventus ainda foi em 2018 o melhor marcador da equipa merengue.No ano que agora termina, Cristiano Ronaldo marcou 28 golos, seguindo-se Gareth Bale (27) e Benzema com (18). Sergio Ramos (10), Asensio e Isco (com oito cada um) surgem logo depois.Ronaldo terminou 2018 em grande na Juventus, fazendo os dois golos (2’ e 65’) da formação de Turim no triunfo frente à Sampdoria.CR7 fez dois golos, assumindo a liderança da lista de goleadores da Serie A com 14 tiros certeiros. O segundo tento correspondeu ao centésimo da Juve em 2018 (todas as provas).Fruto dos 14 tentos, Ronaldo tornou-se o português com mais golos numa só época na Serie A, superando Rui Barros (12 em 1988/89). CR7 encerrou o ano civil com 49 golos (menos dois do que Messi). Desde 2011 que que não ficava aquém da meia centena! A Juve, essa, dobrou a 1ª volta (19 jornadas) com 53 pontos, batendo o recorde da prova (52).