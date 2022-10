Ronaldo não esquece gesto de Zidane: «Disse-me que estavam à minha espera...»

O antigo futebolista brasileiro Ronaldo Nazário afirmou este sábado que o francês Zinedine Zidane foi o "melhor jogador de todos" os que jogou ao longo da sua carreira, deixando também elogios a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, conhecido como 'o Fenómeno', conquistou dois Mundiais de futebol com o Brasil, em 1994 e 2002, e foi considerado um dos melhores avançados do futebol mundial, mas a sua carreira acabou por ser marcada por várias lesões.

"Zidane é um grande amigo, mas foi também o melhor futebolista com quem joguei em toda a minha carreira. Ter Zidane ao lado durante cinco anos no Real Madrid foi algo único. Antes, já nos tínhamos defrontado várias vezes em Itália", disse o antigo avançado brasileiro.

Ronaldo, que foi eleito pela FIFA por três vezes como o melhor jogador do ano e conquistou duas Bolas de Ouro, atribuídas pela revista 'France Football', lembrou o momento em que sofreu uma lesão grave no joelho quando alinhava em Itália, ao serviço do Inter Milão, com Zidane a ser um dos primeiros que o foi visitar.

"Foi um detalhe muito importante que nunca esquecerei. Disse-me que estavam à minha espera e que o futebol necessitava de mim", referiu.

O antigo futebolista brasileiro elogiou também o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, frisando que foram dois jogadores que dominaram o futebol mundial.

"Ainda enfrentei Messi algumas vezes, mas somos de gerações diferentes. A geração de Messi e Cristiano Ronaldo foi uma loucura, os dois dominaram por completo o futebol mundial e nós podemos desfrutar desse facto", salientou.