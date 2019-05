Ronaldo: «Vi futebolistas loucos com carros e casas ficarem arruinados»

Ronaldo deu uma entrevista ao jornal 'Marca' em que, além de falar das suas novas funções de presidente do Valladolid, abordou a questão da gestão que os jogadores fazem das carreiras e, sobretudo, do dinheiro que ganham ao longo dos anos em que jogam futebol. O brasileiro conta que já viu muitos ficarem financeiramente arruinados."Isso sempre me preocupou. Eu sempre tive gente muito capacitada ao meu lado, mas vi jogadores na ruína. Jogadores que ganharam muito dinheiro e que dois anos depois de deixarem de jogar continuavam a manter os mesmos níveis de gastos... E vi-os perderem quase tudo. Há dois anos comecei um novo negócio, que visa ajudar os desportistas a gerirem o seu dinheiro. Quero que façam investimentos seguros e que garantam o seu futuro. Muitas vezes ficam loucos por carros e casas muito caras, mas nós tentamos mostrar-lhes que o futuro é longo..."O antigo internacional canarinho considera que as pessoas que rodeiam o futebolista são fundamentais neste aspeto. "Aconselho-os a rodearem-se de pessoas capacidades para cuidar do seu dinheiro. E há que ter bem presente o que se quer e o que se pode comprar."Ronaldo falou também de Mbappé e das comparações que muitos fazem entre o francês e o brasileiro em jovem. "Pode ser que sejamos parecidos, isso deix-me feliz. Tem apenas 20 anos e já ouvimos falar dele há três, tem um enorme talento. Não sei quando vale no mercado... Por mim pagaram 40 milhões, um balúrdio, e pelo Zidane 100... Mas trata-se de uma evolução do futebol", frisa.