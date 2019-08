Ronaldo volta a 'desafiar' Messi: «Espero por um jantar no futuro...»

Donos de um palco que era partilhado por ambos há 15 anos de forma consecutiva, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram convidados a fazer umas declarações antes de Virgil Van Dijk ter sido nomeado o melhor jogador do ano pela UEFA Durante a cerimónia, o craque português aproveitou para elogiar o avançado argentino do Barcelona e, apesar de agora estar mais longe, deixar um novo convite... para jantar. "Partilhamos este palco durante 15 anos. Não sei se isso voltará a acontecer. Não é fácil. Temos uma boa relação. Não tivemos um jantar juntos, mas espero tê-lo no futuro. "Messi é dois anos mais novo do que eu... mas eu acho que estou muito bem para a minha idade! Talvez me continuem a ver por aqui", afirmou o capitão da seleção portuguesa, admitindo: "Sinto falta de jogar em Espanha. Foi bom fazer parte da história do futebol".Na hora de trocar elogios, o craque argentino, vencedor do prémio de melhor avançado pela UEFA, não ficou atrás e retribuiu as palavras de Cristiano Ronaldo. "[Rivalidade com o avançado da Juventus] Já o disse... é algo lindo, por termos estado em clubes rivais. Agora vêmo-lo desde Espanha", assumiu Lionel Messi.Apesar de não ter conquistado o prémio de melhor avançado e de melhor jogador, Cristiano Ronaldo não tem dúvida que fez uma época "fantástica". "Foi um ano especial, porque estive nove anos no Real Madrid e depois fui para Itália. Foi um ano fantástico. Ganhei três títulos, entre Juventus e Seleção. Foi bom. Individualmente estive bem e coletivamente também. Estou orgulhoso por mais um ano e mais novos recordes", frisou.