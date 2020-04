Rony Lopes lembra saída do City: «Sabia os jogadores que tinham, o dinheiro envolvido...»

Rony Lopes foi durante muito tempo uma das grandes promessas da formação do Manchester City, chegou a ser apontado como o novo David Silva mas não vingou no Etihad. Agora, aos 24 anos, está no Sevilha após duas épocas no Monaco e recordou a experiência nos citizens em entrevista ao 'The Athletic'.

"Quando fui para lá, vi uma grande oportunidade. Mas queria ser profissional e jogar regularmente. Queria um desafio diferente e jogar todos os fins-de-semana. Sabia que era difícil fazê-lo no City, porque tinham muito dinheiro e tinham grandes jogadores. Passei três anos no clube e gostei", contou o avançado luso-brasileiro.

O Manchester City contratou-o ao Benfica no início de 2012 por um milhão de euros. Na pré-época seguinte, com 16 anos, integrou a digressão asiática dos citizens sob o comando técnico de Mancini e foi pelas mãos do italiano que entrou para a história do clube em janeiro de 2013. Num jogo da Taça de Inglaterra, frente ao Watford, Rony Lopes entrou aos 87 minutos e selou o triunfo (3-0) do City, tornando-se no jogador mais jovem a marcar um golo oficial pelo clube. Tinha 17 anos e 8 dias.

Apesar dos bons indicadores, fez apenas mais 4 jogos na época seguinte pela equipa principal - todos nas taças - pois nunca teve grandes chances de se impor num plantel recheado de estrelas como Aguero, Dzeko, Tevez, Balotelli ou Negredo. Mas sempre teve noção de que seria muito difícil afirmar-se."Quando marquei esse golo contra o Watford, fiquei muito feliz. Toda a gente me elogiava e foi um grande momento, um dos melhores da minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, sabia que isso não mudaria nada, porque conhecia os jogadores do City nessa altura, havia muito dinheiro envolvido...", reconheceu.

Em 2014/2015 foi cedido ao Lille e no final dessa época o Monaco contratou-o ao City por 12 milhões de euros, mas seguiu emprestado ao Lille nas duas temporadas seguintes antes de voltar aos monegascos em definitivo.

"Sabia que para jogar mais tinha de sair do City. E até podia ter ficado, mas seria para jogar mais nos sub-21 do que na equipa principal. Queria jogar numa boa liga, mas numa equipa principal. E isso significava que tinha de sair. Mas não queriam vender-me, queriam continuar a emprestar-me", revelou o internacional português.