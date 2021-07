Rooney apanhado com três mulheres em quarto de hotel: são muitas as imagens comprometedoras

Nova polémica com Wayne Rooney. Foram divulgadas imagens do agora treinador do Derby County - que ainda domingo arrasou a equipa e o clube após a derrota com o Salford City por 2-1 - com três mulheres seminuas num quarto de hotel: a modelo Tayler Ryan e duas amigas desta, Elise Melvin y Brooke Morgan, todas com 21 anos.





As imagens serão de sábado à noite. Wayne Rooney e vários amigos foram vistos no exclusivo clube noturno Chinawhite de Manchester e terá sido aí que tudo terá começado.Segundo o 'The Sun', Rooney e as três raparigas estiveram a dançar até altas horas da madrugada e depois o ex-internacional inglês acompanhou-as até ao hotel, onde foram tiradas as fotos comprometedoras.Em algumas imagens, vê-se Rooney já a dormir numa cadeira enquanto as três mulheres nuas da cintura para baixo a mostrarem o rabo ao ex-jogador e a dizerem: 'Mooney Rooney'.Noutra, vê-se Rooney ainda no clube noturno inclinando-se sobre uma das modelos, num clima de grande intimidade.O treinador já apresentou queixa na polícia, alegando que foi vítima de um esquema para o tramar.