Rooney e a polémica com as três mulheres seminuas: amigo do treinador inglês contou tudo

Wayne Rooney volta a estar de braço dado com a polémica, depois de terem sido reveladas imagens do antigo jogador do Manchester United com três mulheres seminuas - a modelo Tayler Ryan e duas amigas desta, Elise Melvin e Brooke Morgan - num quarto de hotel.





Um amigo do atual treinador do Derby County contou ao 'The Sun' o que se passou na noite deste sábado, na qual diz que Rooney e alguns amigos convidaram as raparigas para a zona VIP no clube exclusivo noturno 'Chinawhite', em Manchester."As raparigas estavam a comemorar o aniversário de um amigo. Elas passaram algumas horas com eles e seus amigos lá antes de seguirem para o quarto de hotel", começou por dizer, referindo que o antigo internacional inglês estava acompanhado por dois amigos."Elas ficaram lisonjeadas. Tiveram uma noite muito boa e disseram que Wayne e os amigos foram adoráveis. Todas as raparigas adoram festas, mas acho que esta foi provavelmente a noite mais selvagem das suas vidas", vincou, antes de garantir: "Não houve contacto sexual. Foi apenas uma ótima noite. Wayne elogiou muito a beleza delas, mas não aconteceu nada."Estava tudo a correr dentro do normal. O pior foi depois. "Elas estavam-se a divertir e a dançar com Wayne e os amigos e foram postando coisas no Snapchat, mas não conseguiram parar de rir quando ele desmaiou. Quiseram divertir-se um bocado. [Quando acordou] Wayne saiu imediatamente. Ele estava muito chateado. Levantou-se e foi embora", revelou.E acrescentou: "Ele mandou uma mensagem para um amigo a pedir-lhe para ir buscá-lo, desceu as escadas e foi embora. A partir daí é que as raparigas começaram a publicar as fotos nas redes sociais, o que se tornou viral. Prevejo que ele tenha algumas perguntas para responder em casa."O treinador do Derby County já apresentou queixa na polícia, alegando que foi vítima de um esquema para o tramar, mas o caso não parece estar bem parado para o seu lado.Os pais das raparigas envolvidas no caso já reagiram a toda a situação. A mãe de Brooke Morgan não prestou declarações ao 'The Sun', tendo dito apenas que a filha estava assustada. Quem não fugiu às questões foi a mãe da modelo, Tayler Ryan."Elas saíram para comemorar um aniversário. Ele [Rooney] convidou-as, mas elas têm 21 anos e ele quase 40. Ele mandou um segurança ir convidá-las para a sua tribuna VIP. Esta situação pertuba-as e deixa-as em lágrimas. Elas são boas meninas e vêm de famílias decentes. Pensaram que estavam a ser engraçadas, mas foram simplesmente estúpidas. Sinto-me mal por elas, mas também estou com raiva porque eles também foram estúpidos", realçou.