Rothen arrasa Messi: «A sua verdadeira personalidade está a vir ao de cima. Foi apanhado!»

Antigo internacional francês e ex-jogador do Paris SG, Jérôme Rothen tem deixado bem clara nos últimos tempos a sua opinião sobre Leo Messi e esta semana, depois do tenso Brasil-Argentina, voltou a visar o craque da seleção campeã mundial. Segundo o antigo extremo, de 45 anos, Messi está a revelar a sua personalidade, contrária à imagem que, no seu entender, se via há uns tempos."Eles [os argentinos] são sempre os primeiros a atacar os outros. A começar pela estrela da equipa, o Leo Messi. Agora que é campeão do mundo e teve um bom descanso antes de dois anos [no Paris SG] antes do Mundial... Tinha a imagem do tipo simpático, mas agora mudou, porque a sua verdadeira personalidade está a vir ao de cima e ele foi apanhado. Agora já nem lhe podes tocar. Sempre que lhe acertas ele deixa o mesmo comentário, como se viu com o Rodrygo , quando lhe disse 'hey, sou campeão do mundo'. A equipa reflete a imagem dos argentinos. Os argentinos são assim, sentem-se superiores a todos os outros. Podiam ter mais classe", atirou, sem rodeios, o antigo internacional francês, no espaço de comentário da RMC Sport.