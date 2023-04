'Bad Boy' Royston Drenthe coloca futebol em stand by para se dedicar a carreira... inesperada

Royston Drenthe tem 35 anos, ainda não assumiu o fim de carreira mas já se lançou noutra área de atividade. O futebolista holandês, que chegou a jogar no Real Madrid, pretende dedicar-se à saúde enquanto alinha no clube amador Cossack Boys, em Werkendam."Toda a minha família sempre se dedicou à saúde. A minha tia Helen é enfermeira. A minha mãe e a minha tia trabalham na área da saúde. Há alguns anos eu já pensava: 'Por que é que eu também não faço formações e cursos e vejo o que é que acontece?'", vincou em declarações ao portal 'Nos'.Drenthe assumiu estar agradado com a nova vocação. "Vejo um lado totalmente diferente do Mundo. Isso ajuda-me a tornar-me uma pessoa melhor nesta sociedade. Sempre me acostumei ao glamour do futebol. Era isto que eu procurava. Preocupei-me muito no final da minha carreira. O facto de saber o que quer fazer, mas no momento em que começas algo, perguntas-te se isto é realmente o que queres. Acho que é porque ainda que não consiga largar o futebol. Vai por etapas", explicou o internacional holandês, que prometeu muito ao serviço do Feyenoord, o que levou o Real Madrid a contratá-lo, em 2007.