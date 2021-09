Rúben Semedo à entrada para o tribunal: «Não se preocupem, amigos. Vão ver como estou inocente»

Rúben Semedo já se encontra presente no interior do Tribunal Central de Atenas onde esta quinta-feira vai ser ouvido por um juiz no âmbito da investigação sobre uma alegada violação a uma menor.





À entrada do tribunal, o internacional português mostrou-se confiante na sua absolvição. "Não se preocupem, amigos. Vão ver [como estou inocente]", atirou o luso, em declarações citadas pelo jornal 'Newsbomb'.O exame forense realizado à jovem de 17 anos alegadamente violada por Rúben Semedo e um agente artístico de 40 anos não detetou, de acordo com a mesma fonte, quaisquer lesões nas zonas genital e anal. "Não foram encontradas feridas, hematomas ou lesões recentes nos genitais nem no ânus", escrevem os peritos no documento, dando conta, por outro lado, da existência de dois hematomas no tronco da alegada vítima: "Poderão ser resultantes de uma pancada ou de um choque com uma superfície dura. A abrasão poderá ter sido causada por um objeto aguçado. Estas lesões poderão ter sido provocadas na altura do alegado incidente."Recorde-se que o defesa-central do Olympiacos encontra-se detido desde domingo.