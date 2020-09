Rúben Semedo deixa futuro em aberto

Rúben Semedo foi ontem titular no empate do Olympiacos com o Omonia – o emblema grego confirmou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões – e no final do embate fez questão de deixar tudo em aberto no que diz respeito a uma eventual saída do clube de Atenas. O defesa-central, de 26 anos, já foi negociado pelas águias sem que tenha havido, porém, acordo entre todas as partes até ao momento.

“Estou muito feliz no Olympiacos e também com os meus companheiros. Agora, vamos descansar um pouco. Quanto ao meu futuro, depois veremos o que acontece”, atirou.

Neste sentido, ao que foi possível apurar, os encarnados estão muito reticentes em fazer mais um investimento de relevo no reforço do eixo da defesa, sendo que, por esta altura, é pouco crível que cheguem caras novas.