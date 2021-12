Rúben Semedo foi titular e marcou pelo Olympiacos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Semedo regressou à competição no jogo desta tarde do Olympiacos, frente ao Levadiakos, a contar para a Taça da Grécia. O central português, que não jogava desde agosto, foi titular e marcou.Não obstante ter apontado o primeiro golo do Olympiacos - o segundo foi da autoria de Rony Lopes, na sua estreia a marcar pelos helénicos -, Rúben Semedo não evitou a derrota (2-3) da formação comandada por Pedro Martins.