Rúben Semedo libertado da prisão sob fiança de 10 mil euros

Foi durante cerca de duas horas e meia que Rúben Semedo foi esta quinta-feira ouvido no Tribunal Central de Atenas, por suspeitas de abuso sexual a uma menor de 17 anos. O defesa-central português do Olympiacos, que estava detido deste domingo, a par de um outro suspeito de nacionalidade nigeriana, de 40 anos, saiu hoje em liberdade sob a fiança de 10 mil euros e sem quaisquer outro tipo de restrições.





De acordo com o jornal grego 'Gazzetta.gr', o internacional luso alegou não ter tido relações sem o devido consentimento da alegada vítima, que afirmava ter sido violada pelo jogador e pelo outro suspeito que pertence ao mundo artístico. A idade da alegada vítima foi outro ponto da defesa do central de 27 anos. A mesma fonte avança que o jogador do Olympiacos afirma que a alegada vítima mentiu sobre a sua idade, tendo dito que tinha 19 anos quando na realidade ainda era menor.