Rúben Semedo: «Não sei quem me agrediu mas tenho as minhas desconfianças»

Rúben Semedo foi atacado por três homens encapuzados à porta de casa, em Atenas, na passada sexta-feira e, à TSF, revelou que tem as suas "desconfianças" de quem o agrediu."Fui atacado não sei por quem, mas tenho as minhas desconfianças. Uma semana antes, vieram aqui seguranças do clube agredir-me. Desta vez, vieram pessoas encapuzadas, pode ser coincidência ou não", revelou o internacional português. "Há uma semana, veio aqui um diretor do clube e um segurança, ameçaram-me e tal; só que desta vez não consegui identificar ninguém porque vieram encapuzados".Rúben Semedo saiu do hospital este sábado, assumindo estar "mais ou menos bem, dentro do possível" e sublinhou que os agressores lhe "fraturaram um osso da mão" e atingiram "o pulso, a cabeça e o ombro". O jogador de 27 anos já apresentou queixa às autoridades.