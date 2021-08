Rúben Semedo reclama inocência e grita à saída do tribunal: «É tudo por dinheiro»

Suspeito de ter violado uma jovem, de 17 anos, Rúben Semedo já saiu do tribunal de onde foi ouvido e à saída mostrou-se indignado ao reclamar inocência.





"É tudo por causa de dinheiro. Se não fosse futebolista, nada disto teria acontecido", afirmou o internacional português, tal como captaram as televisões gregas.O central do Olympiacos foi detido em Atenas no domingo à noite, sendo que a menor afirma que a agressão sexual terá ocorrido depois de uma noite num bar."Tinha consumido muito álcool e fui deitar-me num dos quartos da casa [de Rúben Semedo], acabei por adormecer. Um pouco depois, o outro homem [o suspeito nigeriano de 40 anos] entrou e, aproveitando-se do meu péssimo estado, obrigou-me a ter relações sexuais. Mais tarde, depois de ele sair, [Rúben] Semedo entrou no mesmo quarto e, depois de trancar a porta, obrigou-me também a ter relações sexuais", afirmou a vítima às autoridades, segundo a imprensa grega.