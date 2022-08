Ruben Vezo com oferta do Olympiacos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O diário espanhol ‘As’ avança que o português Rúben Vezo tem uma proposta do Olympiacos, que o coloca na porta de saída do Levante, emblema que este ano joga a segunda liga espanhola. Aos 28 anos, o central formado no Vitória de Setúbal pode assim rumar à Grécia, depois de nove anos e meio em Espanha.