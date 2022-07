Ruca vai jogar na Bulgária

Ruca, que representou o Penafiel na temporada passada, foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Beroe, formação militante no primeiro escalão da Bulgária.Depois de 25 jogos e um golo pelos durienses, em 2021/22, o defesa-esquerdo estava livre no mercado, e acabou mesmo por seguir os passos de Luizinho, ex-Oliveirense, que também assinou pelos búlgaros neste mercado de verão.Aos 31 anos, o jogador, natural de Tondela, prepara-se para a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de uma curta passagem pelo Chipre, em 2017/18, onde representou o Alki Oroklini, por empréstimo do Tondela.Em Portugal, Ruca conta com passagens pelo Gil Vicente, Tondela, Vilaverdense, Oliveira de Frades, Mirandela, Mafra, V. Setúbal, Feirense e Penafiel.T.G.