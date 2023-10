Rui Almeida e o novo projeto no histórico JS Kabylie: «Estou muito orgulhoso»

Apresentado este sábado como novo treinador do JS Kabylie, Rui Almeida, de 54 anos, não podia estar mais satisfeito com o novo projeto. "Estou muito feliz e orgulhoso por estar neste grande clube e fazer parte da história desta região e deste clube", afirmou.O JS Kabylie tem, de facto, um palmarés que fala por si, onde constam a Liga dos Campeões Africana (conquistada duas vezes) e a Taça das Confederações do mesmo continente (três vezes). A nível interno é, nada mais, nada menos do que a equipa, em toda a história, que mais vezes venceu o campeonato (14), tendo ainda deixado a sua marca na Taça da Argélia (com cinco triunfos).Sem vencer o campeonato desde 2007/08, o JS Kabylie entra, agora, numa fase de renovação, tendo Rui Almeida como rosto desta nova era, fruto da experiência que acumulou em sete temporadas passadas em França, entre as 1ª e 2ª ligas (é, de resto, o treinador português com mais jogos em França), além do grande sucesso que alcançou em África como treinador adjunto de Jesualdo Ferreira, conquistanto o campeonato e a taça no Zamalek.