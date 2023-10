Rui Almeida é o novo treinador do JS Kabylie

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JS Kabylie (@jskabylie.officiel)

Rui Almeida foi este sábado apresentado como novo treinador do JS Kabylie, clube do 1.º escalão do campeonato da Argélia.O treinador português, de 54 anos, abraça assim um novo projeto além-fronteiras, depois de, na época passada, ter estado ao comando do Chamois Niortais. Igualmente em solo francês, e também na qualidade de treinador principal, liderou Caen, Troyes, Bastia e Red Star. Em Portugal, esteve ao comando do Gil Vicente, em 2020/21.O JS Kabylie é o atual 5.º classificado da Liga argelina, com sete pontos conquistados em 4 jornadas. O líder da classificação é o MC Alger, com nove pontos somados. No entanto, esta classificação pode alterar-se, uma vez que algumas equipas têm jogos em atraso.