Oficial: Rui Faria demite-se do Al Duhail

Rui Faria está de saída do Al Duhail. A informação foi avançada, esta terça-feira, pelo emblema do Qatar, através de uma publicação nas redes sociais.





De acordo com o clube, foi o próprio treinador português quem pediu a demissão, por motivos pessoais. Relembre-se que Rui Faria chegou ao Al Duhail no início do ano de 2019, clube que levou à 2.ª posição do campeonato qatari, logo atrás do Al Sadd, de Jesualdo Ferreira.Rui Faria abandona assim o Al Duhail na primeira posição do campeonato, com 30 pontos, três dias depois de ter perdido a final da Taça do Qatar, precisamente com o Al Sadd, agora orientado pelo ex-internacional espanhol Xavi."A administração aceitou a demissão do técnico Rui Faria das funções como técnico da equipa principal do Al Duhail por motivos pessoais. A administração agradeceu ao treinador, Rui Faria, pelo período em que supervisionou a equipa e desejou-lhe o maior sucesso na sua carreira", pode ler-se na mensagem partilhada pelo Al Duhail no site oficial do clube.No comando do Al Duhail, Rui Faria conquistou uma Taça do Emir.