Rui Faria mantém liderança no Qatar apesar do empate na estreia de Mandzukic

O Al-Duhail empatou este sábado com o Qatar SC (0-0), na estreia de Mario Mandzukic na Liga qatari de futebol, com a formação orientada pelo português Rui Faria ainda na liderança, mas com o segundo classificado mais próximo.

O avançado croata de 33 anos, que foi recentemente contratado à Juventus, de Cristiano Ronaldo, atuou durante os 90 minutos do encontro relativo à 12.ª jornada do campeonato do Qatar, mas o marcador não mexeu.

Com o empate, o Al-Duhail mantém o primeiro lugar (30 pontos) mas vê o seu mais direto perseguidor, o Al Rayyan, aproximar-se e ficar a apenas dois pontos.