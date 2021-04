Rui Patrício está de regresso à baliza do Wolverhampton

O guarda-redes português Rui Patrício está de volta aos treinos do Wolverhampton, da liga inglesa de futebol, duas semanas depois de um aparatoso choque com o seu colega de equipa Conor Coady, em pleno jogo contra o Liverpool.

"Estou de volta", escreveu hoje o jogador na sua conta pessoal do Instagram, ao mesmo tempo que o treinador, Nuno Espírito Santo, confirmava em conferência de imprensa que voltava a contar com o guarda-redes titular do clube e da seleção nacional.

No jogo contra o Liverpool, Rui Patrício saiu de campo imobilizado e não voltou aos relvados desde então, com o Wolverhampton e a seleção a recorrerem a outras opções.

"Depois do incidente esteve alguns dias a ser acompanhado por um médico. Foi ele que decidiu não ir à seleção. Esteve aqui, teve tempo para recuperar, já está a treinar sem limitações, está completamente recuperado e pronto para a ação", adiantou Nuno Espírito Santo, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o West Ham, marcada para segunda-feira.

O técnico revelou ainda que Daniel Podence, outro dos portugueses da equipa, continua o processo de recuperação de lesão, após sete jogos de ausência.

O médio luso, lesionado num adutor, está melhor e já se junta em algumas ocasiões ao treino coletivo. O objetivo é, por enquanto, recuperar os níveis físicos, mas Nuno Espírito Santo já admite que em breve pode ser lançado na equipa, para se perceber como reage.





Enorme susto com Rui Patrício no Wolverhampton-Liverpool