Rui Pedro muda-se para a Eslovénia

O avançado Rui Pedro, que terminou contrato com o Penafiel no final da última época, foi este sábado oficializado como reforço do Olimpija Ljubljana, da Eslovénia.Já a treinar no seu novo clube, o português, de 24 anos, garantiu, aos meios do terceiro classificado da Liga Eslovena em 2021/22, estar "muito feliz com a mudança de clube" e espera "contribuir para o seu sucesso".Formado no FC Porto, chegou a marcar na equipa principal dos dragões, mas não se afirmou no clube. Já depois de um empréstimo ao Boavista, passou as últimas temporadas no segundo escalão do futebol português, no Leixoes e no Penafiel.