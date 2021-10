Perguntaram a Rui Vitória sobre possível demissão e esta foi a resposta

Rui Vitória afastou o cenário de saída do comando técnico do Spartak Moscovo, após ter sido goleado em casa do Zenit por 1-7, na 12.ª jornada do campeonato russo.





"Não vou fazer comentários a perguntas sobre uma possível demissão. Não podem fazer essas declarações. Se tiverem alguma dúvida sobre o jogo, por favor perguntem", sublinhou o treinador português no final da partida.O ex-técnico do Benfica salientou que "um homem deve aceitar os momentos difíceis" e confessou que a equipa esteve mal:"É um dia muito triste para nós. O adversário aproveitou todos os nossos erros. Não estivemos focados e isso foi o que levou a este resultado. Admito que errei tanto como os jogadores", destacou.O Spartak Moscovo é sétimo classificado, enquanto o Zenit é líder isolado.