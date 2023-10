Rui Vitória abre o livro: «A minha visão do jogo é ofensiva mas não desequilibrada»

Rui Vitória: «Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar, Mbappé… as grandes seleções têm um jogador destes» Rui Vitória: «Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar, Mbappé… as grandes seleções têm um jogador destes»

Rui Vitória concedeu uma entrevista à BeIN Sports na qual falou sobre a sua carreira e a sua experiência enquanto selecionador do Egito, admitindo que orientar uma equipa nacional era algo que pretendia."Faltava-me esta experiência de seleção e eu gostava de ter esta visão. E em boa hora o fiz. Este tempo de seleção dá para ver o futebol de outra maneira. Gostei muito da forma como o projeto me foi apresentado. Foi um enorme prazer fazer este contrato de quatro anos. Gosto que as pessoas tenham esta visão de projeto. Estamos com a ideia muito vincada de, até 2026, podermos fazer aqui uma evolução muito significativa", afirmou àquele canal de televisão.O treinador português está no comando da seleção egípcia desde julho do ano passado, contando com um registo de oito vitórias e uma derrota em nove jogos disputados. Sobre o sucesso que tem tido nesta nova experiência, Vitória explica: "Os jogadores aceitaram muito bem as nossas ideias, aquilo que queríamos para o jogo do Egito. E quando os jogadores compram as nossas ideias, fica muito mais fácil", frisou, prosseguindo: "O grande trunfo, na minha perspetiva, foi que acertámos muito bem no modelo de jogo que queremos para a seleção e os jogadores perceberam muito bem as nossas ideias"."Ninguém ganha títulos só a pensar em atacar. Um bom ataque ganha jogos, uma boa organização ganha campeonatos. As minhas equipas têm que ser muito equilibradas. A minha visão do jogo é uma visão ofensiva. Mas não desequilibrada. Queremos sempre um equilíbrio muito grande", elucidou Rui Vitória sobre o que é a sua maneira de ver o jogo.O técnico de 53 anos falou ainda sobre as expectativas para a Taça das Nações Africanas, que tem início em janeiro: "Ponto prévio… não é nada fácil ganhar uma CAN nos tempos atuais. A nossa essência é lutar até à exaustão e querer ganhar. Isso é passado desde o primeiro dia", vincou.Questionado sobre Salah, destaque principal da seleção egípcia, Rui Vitória não escondeu a importância que o avançado do Liverpool tem na equipa. "O Salah é muito importante na nossa seleção. Estes jogadores que são figuras mundiais são mesmo muito importantes nas várias seleções. Estou a lembrar-me de um Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar, Mbappé… as grandes seleções têm assim um jogador destes. O Salah é um jogador que eu adoro. Adoro dentro do campo e adoro fora do campo. Representa aquilo que acho que deve ser o jogador. Isso deixa-me muito satisfeito. Ainda bem que o temos."No que concerne a propostas profissionais, Rui Vitória não escondeu que tem recebido vários convites, mas garante que está feliz no Egito. "É uma realidade. Tive convites de várias zonas. Se me sentir feliz onde estou, é por aí que vou. Quando não me sentir feliz, sou o primeiro a dizer que quero ir embora. Nesta altura da minha vida, é fundamental estar bem comigo mesmo e estar feliz onde estou a trabalhar", lembrou, confessando, no entanto, que há aspetos no futebol egípcio que podem ser melhorados: "Quero dizer já que não estou 100% feliz. Gosto muito de estar no Egito, mas acho que ainda podemos fazer mais e melhor. Adoro estar aqui, temos uma relação fantástica com os jogadores e quando assim não for serei o primeiro a dizer para ir embora."Além da experiência no Egito, a passagem do técnico pela Arábia Saudita, nomeadamente pelo Al Nassr, onde se sagrou campeão em 2019/2020, não foi esquecida: "Foi uma experiência riquíssima. Tinha saído do Benfica, que é um grande clube, e fui para o Al Nassr, em 2019, e vinha um bocadinho às escuras, de quem vem do mundo ocidental para este mundo. Mas foi uma experiência fantástica, fomos campeões e quebrámos um ciclo do Al Hilal. Inicialmente tinha algumas dúvidas, depois gostei muito de ter trabalhado na Arábia Saudita".