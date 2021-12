Rui Vitória após sair do Spartak Moscovo: «Há valores e princípios dos quais não abdico»

Após ser confirmada a sua saída do Spartak Moscovo, Rui Vitória admitiu que este foi o "desafio mais difícil" da carreira devido à "quantidade de adversidades" que teve de enfrentar. Numa publicação no Instagram, o treinador português deixou no ar algumas críticas.





"A educação que os meus pais me deram, e que hoje também transmito aos meus filhos, rege-se por valores e princípios dos quais não abdico. O compromisso com as responsabilidades que assumo é, felizmente, um deles", atirou.

As declarações de Rui Vitória na íntegra:

"Chega hoje ao fim a minha ligação com o Spartak Moscovo.

Foi, porventura, o desafio mais difícil da minha carreira pela quantidade de adversidades que tive de enfrentar! Mas a grandeza do clube e os seus adeptos merecem a lealdade com a qual me comprometi, desde início. A educação que os meus pais me deram, e que hoje também transmito aos meus filhos, rege-se por valores e princípios dos quais não abdico. O compromisso com as responsabilidades que assumo é, felizmente, um deles.

Saio com o sentimento de que lutei até a exaustão, mesmo quando parecia não haver forças para tal, e com a certeza de que o timing foi o melhor para que o clube tivesse tempo de preparar a próxima fase.

Estou grato pela oportunidade que tive de representar um emblema centenário e carismático na Rússia, na Europa e no Mundo, agradecendo aos fantásticos adeptos o apoio e o carinho que sempre me deram. Merecem ser felizes."