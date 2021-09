Rui Vitória aproveitou pausa para as seleções para espreitar hóquei do Spartak Moscovo

Rui Vitória, treinador português do Spartak Moscovo, aproveitou esta quinta-feira a pausa para as seleções para espreitar o jogo para o campeonato russo da equipa de hóquei no gelo do Spartak.





Rui Vitoria attended our hockey game with his family yesterday pic.twitter.com/ijYkwwiAcY — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 3, 2021

O antigo técnico de CD Fátima, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Benfica marcou presença no Megasport Arena, juntamente com a sua família, e assistiu ao encontro em que o Spartak saiu vitorioso (4-1) na receção ao Vladivostok.