Rui Vitória despede-se com sentimento de dever cumprido: «Base sólida para o presente e o futuro do futebol egípcio»

Rui Vitória pronunciou-se este sábado, através da rede social Instagram, sobre a sua saída do cargo de selecionador nacional do Egito, um desfecho que fora antecipado há já alguns dias. Depois de a representação daquele país do norte de África ter sido afastado da Taça das Nações Africanas que decorreu até 11 de Fevereiro na Costa do Marfim. Na publicação, o treinador português chamou a atenção para o facto de, em 19 meses no cargo, tendo perdido apenas um dos 18 encontros disputados. Precisamente aquele que determinou o adeus do Egito ao CAN'2023.O treinador campeão nacional pelo Benfica recorda igualmente o facto de, durante este período ter sido nomeado para o disputar o prémio de melhor selecionador nacional do Mundo e explica o que estes números e esta nomeação significam para ele. "Significam que nos dedicamos a construir uma base sólida para o presente e o futuro do futebol egípcio, enfrantando vários desafios", escrever Vitória na sua página oficial no Instagram.