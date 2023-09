Rui Vitória e a pausa para as seleções: «No Benfica deixava-os ir e treinava com quatro ou cinco»

A seleção egípcia, orientada por Rui Vitória, foi derrotada esta terça-feira pela Tunísia num jogo particular (1-3). Na conferência de imprensa após o encontro, o treinador português abordou a saída de muitos jogadores do Al-Ahli do estágio da seleção depois do jogo de apuramento para a CAN com a Etiópia (vitória por 1-0), aproveitando para recordar aquilo que acontecia quando treinava o Benfica e tinha jogadores que iam para as seleções."Tenho o direito de beneficiar de todos os jogadores durante os jogos da seleção egípcia em qualquer altura. Não fui para nenhum estágio de forma confortável. Em todos os estágios há algo. Preciso de trabalhar com calma", explicou, prosseguindo: "Quando estava no Benfica, tinha jogadores do Brasil e da Argentina. No entanto, deixava-os ir e treinava com quatro ou cinco. Respeitava as pausas (para as seleções) e os jogadores vinham diretamente do avião para os jogos".Questionado sobre a derrota, Rui Vitória deixou claro: "A vontade esteve lá. Os dois golos sofridos afetaram-nos, mas quem diz que os jogadores jogaram com pouca vontade devia ter vergonha na cara. Estou orgulhoso dos meus jogadores".